Илья Геркус сообщил, что и.о. гендиректора «Локомотива» будет назначен Николай Кошкин

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу новости о возможном увольнении Марко Николича, а также рассказал о том, что и.о. гендиректора команды станет Николай Кошкин.

«Продлевают тренера с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют.



(Хотя официального объявления всё ещё нет, что прекрасно).



Вдобавок торгуются по снижению отступных — т.е. «экономят», что ещё прекраснее.



Ну и для закрепления успеха увольняют гендиректора Леонченко. «Заодно». И.о. назначается хоккейный менеджер Николай Кошкин», — написал в своём телеграм-канале Илья Геркус.

«Локомотив» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги уступил «Ростову» со счётом 1:2, потерпев первое поражение в сезоне в чемпионате России. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице.