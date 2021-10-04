Илья Геркус сообщил, что и.о. гендиректора «Локомотива» будет назначен Николай Кошкин

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу новости о возможном увольнении Марко Николича, а также рассказал о том, что и.о. гендиректора команды станет Николай Кошкин.
«Продлевают тренера с остающимся годом контракта на три, выписывают первоклассные отступные и спустя четыре месяца увольняют.
(Хотя официального объявления всё ещё нет, что прекрасно).
Вдобавок торгуются по снижению отступных — т.е. «экономят», что ещё прекраснее.
Ну и для закрепления успеха увольняют гендиректора Леонченко. «Заодно». И.о. назначается хоккейный менеджер Николай Кошкин», — написал в своём телеграм-канале Илья Геркус.
«Локомотив» в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги уступил «Ростову» со счётом 1:2, потерпев первое поражение в сезоне в чемпионате России. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице.
- 4 октября 2021
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