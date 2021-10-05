«Ливерпуль» расследует жалобы «Манчестер Сити» на поведение фанатов на «Энфилде»

«Ливерпуль» начал расследование инцидента с возможными плевками фанатов в сторону тренерского штаба «Манчестер Сити» в матче седьмого тура АПЛ.
«После жалобы на серьёзный предполагаемый инцидент возле тренерской зоны на «Энфилде» во второй половине воскресного матча с «Манчестер Сити» мы проводим полное расследование, работая со всеми соответствующими сторонами, включая Манчестер Сити», чтобы собрать доказательства от лиц, ставших свидетелями инцидента, а также проанализировать все доступные видеозаписи.
Доказательства, собранные на сегодняшний день, являются существенными и, если потребуется, будут переданы в полицию Мерсисайда, учитывая возможность предъявления уголовных обвинений. Этот случай также будет предметом официальной процедуры санкций со стороны клуба», — приводит заявление представителя «Ливерпуля» Daily Mail.
Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» завершился вничью 2:2.
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