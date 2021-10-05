Кассано: у Почеттино будет короткая карьера в «ПСЖ». О нём плохо говорят
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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано рассказал о работе Маурисио Почеттино на посту главного тренера «Пари Сен-Жермен».
«У Почеттино будет короткая карьера в «ПСЖ». О нём плохо говорят. Ходят плохие слухи. Он потрясающий человек, на десятку, даже больше. Однако, как тренер… У них нет даже минуты тактики, и команда неоднократно просит об этом. Он просит совета у игроков о том, как играть. Он никогда не тренировал чемпионов и сейчас находится в большой беде в управлении большим клубом», — приводит слова Кассано Calciomercato.
Почеттино возглавил «ПСЖ» в январе 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее аргентинский тренер возглавлял «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптон» и «Эспаньол».
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