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Алисон: правительство призывало вакцинироваться, мы сделали это, но карантин остался

Алисон: правительство призывало вакцинироваться, мы сделали это, но карантин остался
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Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер раскритиковал правило, согласно которому латиноамериканские игроки, которые возвращаются в Англию после игр за сборную, должны пройти обязательный десятидневный карантин.

«Правительство призывало игроков проходить вакцинацию, и мы вакцинировались. И всё же, несмотря на всё, что я сказал, мы должны вернуться на карантин. Мы никоим образом не хотим пользоваться привилегиями. Мы просто хотим, чтобы принимаемые решения соответствовали тому, что действительно существует. Мы понимаем ситуацию, в которой находится мир, это сложная ситуация, но принятые решения не имеют никакого смысла. Так что я считаю, что многие с этим согласны. Может, кто не согласится. Но я так думаю о карантине», — приводит слова Алисона Sport Witness.

Напомним, 8 октября Бразилия сыграет на выезде с Венесуэлой, 11 октября — с Колумбией, а 15 октября примет Уругвай.

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