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Куман отреагировал на информацию о запрете давать интервью на нидерландском телевидении

Куман отреагировал на информацию о запрете давать интервью на нидерландском телевидении
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Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал информацию о том, что президент клуба Жоан Лапорта запретил ему давать интервью для телевидения в Нидерландах.

«Мне не хочется оглядываться назад, и теперь я хочу, чтобы вокруг меня была тишина и покой. Лапорта не участвует в этом. Он даже не знал, что я иду на то шоу. У меня вообще нет запрета, полная чушь», — приводит слова Кумана Ad.nl.

Ранее сообщалось, что судьба Кумана в «Барселоне» решится в ближайших трех ирах. Ближайшие три матча «Барселона» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании, с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов и с мадридским «Реалом» в Примере.

В случае достижения положительного результата в этих трёх матчах Куман останется на посту главного тренера «Барселоны». Если же команда неудовлетворительно сыграет, будущее нидерландского специалиста на «Камп Ноу» будет снова под вопросом.

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