В Бразилии полиция арестовала футболиста, избившего арбитра во время матча
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Бразильская полиция арестовала футболиста «СК Сан-Паулу» Вильяма Рибейро, который избил арбитра Родриго Кривелларо во время матча второго дивизиона чемпионата Риу-Гранди-ду-Сул с «Гуарани», сообщает ESPN.
Инцидент произошёл 4 октября. Во втором тайме встречи Рибейро сбил судью с ног, после чего нанёс ему удар по голове. Кривелларо потерял сознание и вскоре был госпитализирован. Сообщается, что в больнице арбитр пришёл в сознание. Матч был приостановлен, а спустя полчаса после остановки игру отменили.
По информации источника, Рибейро находится под арестом, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в покушении на убийство. Если Рибейро признают виновным, ему грозит длительное тюремное заключение.
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