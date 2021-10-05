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Бывший игрок «Ливерпуля»: если «Манчестер Сити» подпишет Холанда, это будет вау!

Бывший игрок «Ливерпуля»: если «Манчестер Сити» подпишет Холанда, это будет вау!
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Бывший защитник «Ливерпуля» норвежец Йон Арне Риисе выразил надежду, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

«Конечно, я бы хотел видеть его в „Ливерпуле“, потому что Холанд невероятный футболист. Он в прекрасной форме. Думаю, он подошёл бы под стиль футбола Юргена Клоппа. Мне кажется, „Ливерпуль“ как клуб ему бы понравился.

Но если его подпишет «Ман Сити», это будет вау! Мы иногда рассуждаем о непобедимых командах, «Сити» будет близок к такому статусу. Любая команда, которая подпишет Холанда, станет невероятно сильной на годы вперёд. Я не знаю, есть ли у «Ливерпуля» шансы заполучить Эрлинга. Но если они есть, пожалуйста, сделайте это. Это будет просто здорово», — цитирует Риисе Goal.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Холанд провёл 5 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

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