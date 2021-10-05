«В школу за год сходил не больше раза». Зиньковский рассказал, как готовился к ЕГЭ

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как сдавал Единый государственный экзамен.

«В Новороссийске я учился в моей любимой 22-й школе — восемь классов. Школа была поделена на две части: с первого по четвёртый класс учились в одной части города, а здание старшей школы находилось в 20 минутах оттуда. Дальше я учился в школе «Чертаново», а 11-й класс заканчивал в школе «Кубани», когда играл там за дубль. В школу я и ещё шесть ребят из «Чертаново» за год сходили не больше раза, но ЕГЭ в итоге сдали все, даже не списывая.



Я писал русский, математику, биологию и обществознание. Мы не то чтобы много готовились, скорее, думали, фартанёт нам или нет. В туалете оставили какие-то шпаргалки и бумажки, но в начале экзамена один из ребят вернулся оттуда и покачал головой: «Там ничего не осталось», — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».