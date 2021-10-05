Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В школу за год сходил не больше раза». Зиньковский рассказал, как готовился к ЕГЭ

«В школу за год сходил не больше раза». Зиньковский рассказал, как готовился к ЕГЭ
Комментарии

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал, как сдавал Единый государственный экзамен.

«В Новороссийске я учился в моей любимой 22-й школе — восемь классов. Школа была поделена на две части: с первого по четвёртый класс учились в одной части города, а здание старшей школы находилось в 20 минутах оттуда. Дальше я учился в школе «Чертаново», а 11-й класс заканчивал в школе «Кубани», когда играл там за дубль. В школу я и ещё шесть ребят из «Чертаново» за год сходили не больше раза, но ЕГЭ в итоге сдали все, даже не списывая.

Я писал русский, математику, биологию и обществознание. Мы не то чтобы много готовились, скорее, думали, фартанёт нам или нет. В туалете оставили какие-то шпаргалки и бумажки, но в начале экзамена один из ребят вернулся оттуда и покачал головой: «Там ничего не осталось», — сказал Зиньковский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Какие школьные предметы пригодились футболистам? Интервью Зиньковского ко Дню учителя Какие школьные предметы пригодились футболистам? Интервью Зиньковского ко Дню учителя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021