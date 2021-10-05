Стала известна дата слушаний по апелляции акционера «Спартака» по делу Газизова

Апелляция акционерного общества «Капитальные активы», владеющего 22% акций «Спартака», на отказ в иске, в котором оспаривались условия увольнения генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова из московского клуба, будет рассмотрена в Девятом арбитражном апелляционном суде 26 октября, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.



Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия. Газизов выиграл у «Спартака» первый суд, но клуб решил оспорить решение.



До прихода в «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу».

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