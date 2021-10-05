Стала известна дата слушаний по апелляции акционера «Спартака» по делу Газизова

Апелляция акционерного общества «Капитальные активы», владеющего 22% акций «Спартака», на отказ в иске, в котором оспаривались условия увольнения генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова из московского клуба, будет рассмотрена в Девятом арбитражном апелляционном суде 26 октября, сообщается на сайте картотеки арбитражных дел.
Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск акционерного общества «Капитальные активы» к «Спартаку» и Газизову на сумму 88,3 млн рублей. Иск связан с выплатой менеджеру выходного пособия. Газизов выиграл у «Спартака» первый суд, но клуб решил оспорить решение.
До прихода в «Спартак» Газизов долгое время работал в «Уфе». На пост генерального директора красно-белых его назначили летом прошлого года. Через несколько месяцев управленец покинул клуб, а затем вернулся в «Уфу».
- 5 октября 2021
-
12:16
-
12:14
-
12:12
-
12:10
-
12:06
-
11:56
-
11:55
-
11:47
-
11:43
-
11:31
-
11:21
-
11:18
-
11:02
-
10:57
-
10:42
-
10:37
-
10:31
-
10:24
-
09:54
-
09:45
-
09:38
-
09:32
-
09:23
-
09:00
-
08:49
-
08:30
-
08:02
-
07:50
-
07:44
-
06:33
-
06:15
-
06:04
-
04:13
-
03:55
-
03:36