Рио Фердинанд назвал главного фаворита на победу в английской Премьер-лиге

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, какую команду считает главным фаворитом на победу в английской Премьер-лиге.

«По первым 4-5 играм я считал главным фаворитом „Челси“. Спустя 3 тура я думаю, что фаворитом является „Манчестер Сити“. В матчах с сильными соперниками они выглядят впечатляюще. „Сити“ доминировал в игре с „Челси“, а также в первом тайме матча с „Ливерпулем“.

Возможно, они расстроены ничьей 2:2, но в целом «Манчестер Сити» играл впечатляюще. Я не сомневаюсь, что они будут доминировать в 99 % матчей, важно лишь завершать их в свою пользу. У «Манчестер Сити» есть опыт, класс и сильные игроки. В тактическом плане они на голову выше всех», — цитирует Фердинанда Daily Mail.

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Челси» (16 очков), «Манчестер Сити» — третий (14).

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»

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