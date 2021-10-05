Адвокат Дмитрия Хохлова назвала дату следующего судебного заседания по делу с «Фейсбуком»

Анна Варганова, адвокат тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова, сообщила, когда состоится следующее судебное заседание по делу с американской компанией «Фейсбук».

Напомним, тренер подал заявление в Солнцевский районный суд Москвы в июле. В иске содержится требование запретить американской компании «совершать в отношении Хохлова определённые действия». Также Хохлов требует компенсацию морального вреда.

«Сегодня суд вынес определение об уведомлении «Фейсбука» в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, следующее судебное заседание назначено на седьмое февраля 2022 года. Надеемся, «Фейсбук» получит уведомление. Если решение Солнцевского суда будет действительно на территории США, то они пришлют своего представителя и примут участие в судебном заседании», — передаёт слова Варгановой корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.