Президент Примеры: «Барселона» могла сохранить Месси, если бы не приобрела Депая и Агуэро
Поделиться
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас выразил мнение, что «Барселона» могла сохранить нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «Пари Сен-Жермен».
«Если бы каталонцы заключили сделку с компанией CVC Capital Partners, то могли бы выделить 15% полученных средств на футболистов. На мой взгляд, это позволило бы сохранить Месси. К тому же Лапорта решил приобрести таких футболистов, как Депай, Агуэро… Если бы «Барселона» не подписала с ними контракты, Месси мог остаться в клубе», — приводит слова Тебаса COPE.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.
Комментарии
- 5 октября 2021
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
18:02
-
18:01
-
17:48
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:27
-
15:58
-
15:52
-
15:49
-
15:37
-
15:36
-
15:25
-
15:22
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:46
-
14:43
-
14:33
-
14:30
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:45
-
13:45
-
13:43
Партнерский контент