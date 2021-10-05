Президент Примеры: «Барселона» могла сохранить Месси, если бы не приобрела Депая и Агуэро

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас выразил мнение, что «Барселона» могла сохранить нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «Пари Сен-Жермен».



«Если бы каталонцы заключили сделку с компанией CVC Capital Partners, то могли бы выделить 15% полученных средств на футболистов. На мой взгляд, это позволило бы сохранить Месси. К тому же Лапорта решил приобрести таких футболистов, как Депай, Агуэро… Если бы «Барселона» не подписала с ними контракты, Месси мог остаться в клубе», — приводит слова Тебаса COPE.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси.