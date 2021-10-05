Валерий Карпин рассказал о травмах Арсена Захаряна и Дениса Глушакова

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил состояние здоровья Арсена Захаряна и Дениса Глушакова.

«Да, у Глушакова было повреждение. Рассчитываю ли на него в матче со Словакией? Ещё не могу сказать точно, что рассчитываем. Сегодня Денис уже был на поле. Завтра посмотрим, как он отреагирует на нагрузку. У Захаряна сильный ушиб голеностопа. Сегодня он, как и Глушаков, работал с мячом. Завтра посмотрим на состояние. На тренировке были игроки молодёжки? Надеюсь, что эта история не продолжится. Это было сделано для того, чтобы дать паузу Джикии и Кузяеву, которые много сыграли в последнее время.

Что касается гена ожирения у Джикии, я ничего не спрашивал. Георгий сбросил вес. Зачем мне спрашивать, употреблял ли он сладкое или мучное? Он может сказать всё, что угодно — по тестам всё равно будет видно. Не могу сказать, доволен формой ребят или нет. Показатели? Процент жира стал лучше, но это значит, что форма стала лучше. Тесты на усталость? Анализы не пришли: будут завтра утром. Я доволен тем, как игроки соблюдали рекомендации. Видимо, всё выполняли. Важна не только потеря Головина. Потери всех игроков нежелательны. Критичны или нет – скажу после игры. С капитаном всё то же самое. Ребят, что вы всё про капитана? Что интересного-то? Не понимаю. Как решили – так и будет. Делайте ставки.

Почему вызвали Адамова? Мы считаем его перспективным защитником с хорошими задатками, он резкий, агрессивный (в нормальном смысле этого слова), быстрый, хорош в отборе. Крайний защитник с прицелом на будущее. Да, можно было вызвать Алексея Козлова, которого я знаю по «Ростову», но Адамов перспективнее в силу возраста. Для «Ростова» я его точно не рассматривал. Почему больше думаю о перспективе, чем о результате? Может, Козлов и дал бы лучший результат, а может и нет. Ахметова вот вызвали, потому что есть опыт за сборную. Но перспектива должна присутствовать. По Самошникову посмотрим, когда прилетим в Казань», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.