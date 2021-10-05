«Никак к этому не отношусь. Я — здесь». Смолов — об отказе Дзюбы от вызова в сборную

Нападающий «Локомотива» и сборной России Фёдор Смолов прокомментировал отказ форварда «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду.

«Я не считаю, что в «Локомотиве» у меня неудачная серия. А в сборную всегда приезжаю в хорошем настроении, как все игроки. Есть задача, все рады друг друга видеть. Есть ли у меня усталость? С физической формой всё хорошо, спасибо. С чем связано то, что снизилась результативность? Команда не забивала. И я в том числе. Проблем нет.



Соперники хорошего уровня, будет непросто. В первом матче на выезде уступили словакам, но мы концентрируемся на своей игре. Не давит то, что матчи решают судьбу мест, ключевая у нас каждая игра. Нужно концентрироваться на словаках в первую очередь.



Дзюба отказался ехать в сборную? Я к этому никак не отношусь. Я Артём Дзюба? Я – здесь. Хочется, чтобы сборная была в сильнейшем составе, но не мне решать, это было решение Дзюбы. Я никак к этому не отношусь. Нет мысли, стала ли сборная слабее», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.