Мирча Луческу не исключил, что вернётся в бухарестское «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо», румынский специалист Мирча Луческу поделился мнение о бухарестском «Динамо».

«Рад, что «Динамо» сыграло последний матч вничью. Это даёт команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи. Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительно отражается на команде — со всех сторон. Даже не знаю футболистов бухарестского «Динамо». Наверное, придёт время, когда я подставлю клубу своё плечо», – приводит слова Луческу Digi Sport.



Напомним, Луческу тренировал «Динамо» Бухарест с 1985 по 1990 год. После этого специалист возглавлял итальянскую «Брешию» и «Реджану». С 2004 по 2016 год Мирча был тренером донецкого «Шахтёра». В 2016 году румын возглавил «Зенит» из Санкт-Петербурга.

На данный момент «Динамо» Бухарест занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии.