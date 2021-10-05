Мирча Луческу не исключил, что вернётся в бухарестское «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо», румынский специалист Мирча Луческу поделился мнение о бухарестском «Динамо».
«Рад, что «Динамо» сыграло последний матч вничью. Это даёт команде много энтузиазма и мотивирует на следующие матчи. Присутствие Мирчи Редника на посту главного тренера положительно отражается на команде — со всех сторон. Даже не знаю футболистов бухарестского «Динамо». Наверное, придёт время, когда я подставлю клубу своё плечо», – приводит слова Луческу Digi Sport.
Напомним, Луческу тренировал «Динамо» Бухарест с 1985 по 1990 год. После этого специалист возглавлял итальянскую «Брешию» и «Реджану». С 2004 по 2016 год Мирча был тренером донецкого «Шахтёра». В 2016 году румын возглавил «Зенит» из Санкт-Петербурга.
На данный момент «Динамо» Бухарест занимает предпоследнее место в чемпионате Румынии.
- 5 октября 2021
-
21:28
-
21:26
-
21:15
-
21:13
-
21:08
-
21:01
-
21:01
-
21:00
-
20:54
-
20:34
-
20:25
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:12
-
20:11
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:50
-
19:47
-
19:43
-
19:43
-
19:33
-
19:29
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:12
-
19:10
-
19:02
-
19:00
-
18:51
-
18:44
-
18:35