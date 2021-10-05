Юри Берчиче продлил контракт с «Атлетиком»
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Испанский футболист Юри Берчиче продлил контракт с «Атлетиком» из Бильбао. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
«С самого начала я чувствовал себя родным и местным. Я очень рад, что могу продлить контракт на два года. Хочу поблагодарить клуб и болельщиков. Это были четыре года, полные эмоций. С первого я чувствовал себя очень любимым. Я рад, что смогу помогать команде в этом сезоне», — приводит слова игрока пресс-служба клуба.
Форвард подписал контракт с «Атлетиком» в июле 2018 года. Клуб заплатил € 25 млн за трансфер игрока. Юри провёл в составе «Атлетика» 106 матчей, в которых забил 4 мяча. Также он выступал за «Тоттенхэм», «Вальядолид», «Реале Сосьедад», «Эйбар» и «Пари-Сен-Жермен».
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