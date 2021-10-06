Кьеллини: из всех испанских игроков я всегда обожал Серхио Рамоса

Капитан сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги наций с Испанией, а также вспомнил предыдущие встречи с участием этих команд.

«Память о Евро-2020 всё ещё жива, и эти эмоции всё ещё в наших умах и сердцах. Тот матч с Испанией был сложным. Мы должны умно играть с мячом и без него. Мы уважаем Испанию, потому что знаем, как она хороша. Предыдущие матчи с Испанией? Финал 2012 года в Киеве оставил самые неприятные воспоминания, а самые приятные остались после полуфинала последнего Евро. Лучше всего нам удался матч 2016 года, в котором мы беспрекословно доминировали.

Из всех испанских игроков я всегда обожал Серхио Рамоса, но хорошо знаю и Фернандо Торреса. Я играл против него много раз с самой юности, он был великолепным нападающим», — цитирует Кьеллини пресс-служба УЕФА.

Полуфинал Лиги наций Италия — Испания пройдёт 6 октября в Милане, начало — в 21:45 мск.