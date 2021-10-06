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Варан – о сборной Франции: когда случается череда ничьих, теряешь уверенность

Варан – о сборной Франции: когда случается череда ничьих, теряешь уверенность
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Защитник сборной Франции Рафаэль Варан перед полуфиналом Лиги наций с Бельгией заявил, что команде необходимо динамично начать встречу.

«Когда случается череда ничьих, теряешь уверенность. Мы хорошо завершили предыдущую сессию матчей сборных и должны по-новому и динамично взяться за дело сейчас, чтобы вновь обрести эту уверенность», – цитирует Варана пресс-служба УЕФА.

Сборная Франции сыграет с национальной командой Бельгии в Турине в рамках полуфинала Лиги наций 7 октября в 21.45 мск.

В группе отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 Франция одержала три победы (над Казахстаном – 2:0, Боснией – 1:0 и Финляндией – 2:0), а также трижды сыграла вничью (дважды с Украиной – 1:1 и с Боснией – 1:1).

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