Каземиро не сыграет за сборную Бразилии в матчах отбора ЧМ-2022 из-за проблем с зубами

Полузащитник мадридского «Реала» Каземиро не поможет сборной Бразилии в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола (CBF).



«Мы получили данные медицинского обследования. У Каземиро выявлено воспаление зуба мудрости. Игроку рекомендовано в ближайшие пять дней обойтись без нагрузок», — отметил врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.



Напомним, 8 октября национальная команды Бразилии сыграет на выезде с Венесуэлой, 11 октября — с Колумбией, а 15 октября примет сборную Уругвая. Подопечные Тите возглавляют турнирную таблицу южноамериканской квалификации ЧМ-2022, одержав восемь побед в восьми матчах.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 7 матчах испанской Примеры и отдал одну результативную передачу.