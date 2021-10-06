Фонсека — о «Шахтёре»: должен поблагодарить Луческу за команду, которая не побеждала?

Бывший главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился воспоминаниями о работе в донецкой команде и высказался об экс-тренере «горняков» Мирче Луческу. Напомним, Луческу называл Фонсеку неизвестным тренером, который работает по ранее заложенным в команду идеям.



«Я пришёл после 12 лет работы Луческу. Это было нелегко, потому что у меня были другие идеи. Это была очень сложная работа. Были футболисты, которые работали только с Луческу. Поменять их видение футбола после 12 лет того, что они делали, это было действительно тяжело. Особенно — на первом этапе. Это было непросто, потому что «Шахтёр» 12 лет прожил с Луческу и его идеями. Я не говорю, что это были плохие идеи. Это были другие идеи.



Впервые об этом скажу, потому что Луческу говорит обо мне уже пять лет и при этом всегда не отдаёт должное моей работе. Я всегда уважал его и его работу, а вот он мою — не до конца. Хочу сказать одно — реальность такова, что, когда мы приехали сюда, клуб два года не выигрывал чемпионат. Я перенял от Луческу такую команду, и было сложно её изменять: команду, которая не побеждала, превратить в команду-победителя, которая потом три раза подряд победила в чемпионате. Мы разговаривали с Луческу. Я стараюсь выражать уважение к каждому человеку. Я не поблагодарил его за команду, которую он оставил? Я не звоню тренерам благодарить за команды, в которые прихожу. Точно так же, как и другие тренеры не звонят мне, когда приходят в команду после моего ухода. Я должен благодарить за команду, которая не побеждала? За команду, которой не хватало дисциплины? Не понимаю, за что», — сказал Фонсека в интервью на YouTube-канале «Бомбардир».