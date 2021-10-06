«Пройдёт время — все всё поймут». Агент братьев Миранчуков — об уходе Николича из «Локо»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и футболиста «Локомотива» Антона Миранчука, прокомментировал уход Марко Николича с поста главного тренера железнодорожников.



«Я выражаю Марко только слова благодарности. Это высокоинтеллектуальный, коммуникабельный, принципиальный и мегапрофессиональный человек. Надо отдать должное — за год Марко стал прекрасно общаться на неродном для себя языке.



Зачастую главный тренер такой серьёзной команды, как «Локомотив», является достаточно авторитарным человеком с глубоким собственным мнением. Николич же умеет слушать и слышать. У нас было много продолжительных дискуссий на разные темы.



Что ещё ценно — у него есть нужная принципиальность и этическая порядочность. Николичу нереально навязать игрока, если он не видит в нём нужных качеств. Не так важно, какой агент это делает: российский, иностранный. Если качеств нет, то бесполезно. К примеру, нельзя сказать, что у всех моих клиентов в «Локо» было всё гладко и положительно. Но с ним всегда всё можно обсудить. Николич умеет общаться с игроками, у него хватало времени на личные беседы. Он это очень ценит.



Конечно, Марко умеет работать с молодыми. Такого количества родных и доморощенных футболистов, какое сейчас заиграло в «Локо», нет ни в одном клубе РПЛ. Это огромная заслуга тренера.



Его уход — пример того, что футбол — это отдельная жизнь. Здесь есть свои устои и правила. Здесь нет ничего вечного. Каждый тренер, соглашаясь на предложение от клуба, понимает, что он ни от чего не застрахован. Обсуждать и осуждать деятельность главы РЖД и председателя совета директоров — дело власть имущих. Пройдёт время, и все всё поймут и увидят. Хочешь управлять футбольным клубом — купи его или займи высокую должность в государственной компании. Я желаю Марко удачи, мы остаёмся на связи», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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