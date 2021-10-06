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Италия — Испания: Сергей Карасёв удалил Бонуччи

Италия — Испания: Сергей Карасёв удалил Бонуччи
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Сегодня, 6 октября, в рамках Лиги наций УЕФА проходит полуфинальный матч между сборными Италии и Испании. Встреча началась в 21:45 мск. Команды играют на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан).

На 41-й минуте главный арбитр матча Сергей Карасёв удалил игрока сборной Италии Леонардо Бонучии за вторую жёлтую карточку. На 17-й минуте футболисты сборной Испании забили первый гол в этом матче. Ферран Торрес ногой замкнул с близкого расстояния фланговый навес Микеля Оярсабаля.

Встречу обслуживает российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Ему помогают ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья матча — голландец Пол ван Букель.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Лига наций УЕФА. Лига A. 1/2 финала
06 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Италия
2-й тайм
0 : 2
Испания
0:1 Ф. Торрес – 17'   0:2 Ф. Торрес – 45+2'
Удаления: Бонуччи – 42' / нет
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