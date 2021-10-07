Кьеллини: сожалеем, что Италия проиграла в Милане, но гордимся беспроигрышной серией

37-летний защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал результат встречи полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Испании (1:2).
«Сожалеем о том, что проиграли здесь, в Милане, но всё же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией. В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на чемпионате Европы – 2020, но не сегодня», — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.
Напомним, сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд. На этом отрезке команда Роберто Манчини одержала 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах. Предыдущее поражение итальянцы потерпели в матче со сборной Португалии. Оно датировано 10 сентября 2018 года, когда португальцы обыграли Италию в Лиге наций со счётом 1:0.
- 7 октября 2021
-
02:34
-
02:20
-
02:15
-
02:07
-
01:39
-
01:22
-
00:55
-
00:54
-
00:43
-
00:29
-
00:22
-
00:12
-
00:04
-
00:01
- 6 октября 2021
-
23:51
-
23:45
-
23:32
-
23:23
-
23:14
-
22:38
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:09
-
22:04
-
21:51
-
21:44
-
21:39
-
21:35
-
21:29
-
21:24
-
21:16
-
20:58
-
20:54