Кьеллини: сожалеем, что Италия проиграла в Милане, но гордимся беспроигрышной серией

37-летний защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал результат встречи полуфинала Лиги наций УЕФА со сборной Испании (1:2).

«Сожалеем о том, что проиграли здесь, в Милане, но всё же гордимся своей затяжной беспроигрышной серией. В некоторых компонентах игры, надо признать, соперники сильнее нас, так что необходимо проявлять терпение и биться на поле. Нам это удалось на чемпионате Европы – 2020, но не сегодня», — цитирует Кьеллини официальный сайт УЕФА.

Напомним, сборная Испании прервала беспроигрышную серию Италии, которая продолжалась 37 матчей подряд. На этом отрезке команда Роберто Манчини одержала 29 побед и 7 раз сыграла вничью в официальных матчах. Предыдущее поражение итальянцы потерпели в матче со сборной Португалии. Оно датировано 10 сентября 2018 года, когда португальцы обыграли Италию в Лиге наций со счётом 1:0.