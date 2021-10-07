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Фанатам «Марселя» запретили посещать выездные матчи до конца года

Фанатам «Марселя» запретили посещать выездные матчи до конца года
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На заседании дисциплинарного футбольного комитета Франции было вынесено решение по матчу 7-го тура чемпионата страны «Анже» — «Марсель».

По информации LFP, фанатская трибуна «Анже» закрыта на два матча, один из которых условно. Болельщикам «Марселя» запрещено посещать выездные игры команды до конца 2021 года. Также с клуба условно сняли одно очко.

Напомним, болельщики «Марселя» после финального свистка прорвались на поле и побежали к фанатам «Анже». Болельщики обеих команд в итоге оказались на поле и устроили массовую драку, в ходе которой было повреждено оборудование стадиона.

Также ранее было вынесено решение по матчу «Ланса» и «Лилля», в котором фанаты выбежали на поле, из-за чего второй тайм начался на полчаса позже. Оба клуба наказаны условным снятием очков — по одному с каждого клуба.

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