Вратарь «Аякса» Стекеленбург пропустит сезон из-за травмы

Голкипер «Аякса» Мартен Стекеленбург уже не сыграет в нынешнем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба. 39-летний вратарь не выходил на поле с августа из-за травмы бедра.

По информации источника, лечение не дало результатов, и теперь игроку предстоит перенести операцию. При этом возвращение игрока на поле в этом сезоне медицинский штаб амстердамского клуба исключил.

«Мне нужна операция на бедре, чтобы справиться с проблемами тазобедренного сустава. За этим последуют месяцы реабилитации. Я перешёл из одной крайности в другую. Когда я вернулся в «Аякс» в 2020 году, то и представить себе не мог, что выиграю здесь дубль в качестве первого вратаря, и не ожидал, что буду на чемпионате Европы с национальной командой. Затем мне пришлось прервать свою международную карьеру, чтобы сосредоточиться на «Аяксе». И теперь, когда мой сезон внезапно закончился из-за этой травмы, я очень разочарован», – цитирует голкипера пресс-служба «Аякса».