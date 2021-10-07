Ивелин Попов рассказал, за счёт чего «Сочи» переиграл «Зенит»
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Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов поделился мнением о том, за счёт чего «Сочи» переиграл «Зенит» (2:1) в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Все, кто принимал участие в матче, отдали себя полностью. Плюс повлияло, что «Зенит» играл больше часа в меньшинстве. Хорошо, что мы смогли забить свои моменты. У меня было ещё два шанса, но их не смог реализовать. За счёт командной работы смогли справиться с действующим чемпионом.
Разговоры о том, что «Сочи» — фарм-клуб «Зенита»? Если честно, я на это не обращаю внимание. Я знаю, в каком клубе нахожусь. Пусть те, кто что-то пишут и говорят, сами за себя отвечают. Мы, футболисты, выходим на поле и делаем свою работу», — цитирует Попова «РБ-Спорт».
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