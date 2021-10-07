Гол футболиста «Рубина» Хван Ин Бёма помог Южной Корее обыграть Сирию в отборе к ЧМ-2022

Завершилась встреча 3-го тура отборочного турнира в зоне Азии к чемпионату мира — 2022, в котором сборная Южной Кореи принимала Сирию. Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём открыл счёт в начале второго тайма. За шесть минут до конца основного времени Омар Хрибин забил ответный гол, однако на 88-й минуте победу корейцам принёс форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин, установив окончательный счёт встречи.

Сборная Южной Кореи набрала 7 очков после трёх туров и лидирует в таблице группы, обгоняя на одно очко команду Ирана, у которой есть игра в запасе. Сборная Сирии (1) занимает пятую строчку в таблице. Следующий матч корейцев состоится 12 октября с Ираном в гостях.