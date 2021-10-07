«Вошёл и вошёл». Мостовой – о включении Пиняева в число лучших молодых игроков мира

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал включение полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в список 60 лучших молодых игроков мира по версии The Guardian.

«Я на такое особо не смотрю. За свою жизнь видел столько талантов. Вошёл и вошёл, тем более, в мире соцсетей, интернета, у нас блогеры становятся талантами. Сейчас у детей в школе спросят, кем хотят стать, половина ответят — блогерами, это же смешно. Надо относиться поспокойнее и направлять паренька в правильное русло, чтобы рядом были люди, которые хотят его прогресса. Пока всё нормально, но рано говорить об этом.

Вчера в матче Италия — Испания вышел парень 17-летний, до игры я не знал, кто это такой. А как здорово сыграл! У них четыре-пять человек младше 20 лет. Наверняка, даже профессиональных контрактов нет. А у нас, если Пиняев не дай бог гол забьёт кому-нибудь, сразу выбьют контракт на миллион рублей. Вот проблема в чём. Пиняев — молодец, пользуется своими шансами. Надо просто абстрагироваться от того, что пишут и говорят», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.