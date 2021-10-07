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Карпин: даже я сейчас буду лучше, чем Самошников

Карпин: даже я сейчас буду лучше, чем Самошников
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о самочувствии защитника Ильи Самошникова и полузащитника Дениса Макарова.

«Макаров вчера почувствовал забитость в икроножной мышце. Сделали обследование. После тренировки будем решать — останется ли на Словению или нет. По Самошникову посмотрим позже. Не сегодня точно. С учётом кадровых проблем даже я буду сейчас лучше, чем он. Я хотя бы на сборе был, а не как Илья, который не провёл с нами ни секунды.

Что планировали сделать, то и сделали. Как футболисты восприняли это — посмотрим. Есть соперник, который хочет выиграть. Доволен отношением к делу на 200%. С этим проблем нет. Во что выльется на поле — увидим. На все эти вопросы ответ будет только после матча. Будет отрицательный результат — можно будет говорить всё что угодно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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