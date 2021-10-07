Карпин: Глебов ел доширак в поезде? Психологи разрешают раз в неделю съесть вредное

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о соблюдении диеты в национальной команде. Журналисты спросили у Карпина, как он относится к тому, что полузащитник «Ростова» и национальной команды Данил Глебов ел в поезде лапшу быстрого приготовления.

«Глебов ел доширак в поезде? Никто не знает, делал ли он это или фотографию просто выставил, чтобы ближе к народу быть. Это вот хороший вопрос. Но при всех диетах психологи разрешают раз в неделю съесть вредное, потому что невозможно постоянно придерживаться только диеты», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Карпин ввёл в сборной строгие ограничения. Например, был введён запрет на сахар и сладкое.