Дидье Дешам: то, что мы добились победы, показывает нашу силу воли

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам подвёл итоги полуфинального матча Лиги наций с национальной командой Бельгии.

«Мы были недовольны первым таймом. У нас было много моментов, но соперник показал свой класс. Если смотреть на ход матча, то, что мы добились победы, показывает нашу силу воли. Мы хотели выйти в финал. У нас будет на день меньше для восстановления сил», — цитирует Дешама RMC Sport.

Напомним, игра между сборными Франции и Бельгии завершилась со счётом 3:2 в пользу национальной команды Франции. Голы в матче забили Янник Феррейра Карраско, Ромелу Лукаку, Карим Бензема, Килиан Мбаппе и Тео Эрнандес.



Финал Лиги наций состоится 10 октября, в воскресенье. Матч Испания — Франция пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Начало — в 22:45 мск.