Маркус Рашфорд получил почётную степень в Манчестерском университете

23-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд получил почётную степень доктора в университете Манчестера за многочисленные благотворительные проекты.
Публикация доступна в «твиттере» Манчестерского университета.
«Я здесь, чтобы получить свою почётную степень за проведённую работу по борьбе с детской бедностью. Пришло время, чтобы представители власти вышли в сообщества. Пришло время им увидеть настоящие меры по борьбе с бедностью. Коронавирус больше нельзя использовать в качестве оправдания», — цитирует Рашфорда пресс-служба университета.
Напомним, Рашфорд оказывал помощь малоимущим семьям и вернул английским школьникам бесплатное питание. Форвард «Манчестер Юнайтед» стал самым молодым обладателем подобной почётной степени в истории учебного заведения.
- 8 октября 2021
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