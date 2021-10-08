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Маркус Рашфорд получил почётную степень в Манчестерском университете

Маркус Рашфорд получил почётную степень в Манчестерском университете
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23-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд получил почётную степень доктора в университете Манчестера за многочисленные благотворительные проекты.

Публикация доступна в «твиттере» Манчестерского университета.

«Я здесь, чтобы получить свою почётную степень за проведённую работу по борьбе с детской бедностью. Пришло время, чтобы представители власти вышли в сообщества. Пришло время им увидеть настоящие меры по борьбе с бедностью. Коронавирус больше нельзя использовать в качестве оправдания», — цитирует Рашфорда пресс-служба университета.

Напомним, Рашфорд оказывал помощь малоимущим семьям и вернул английским школьникам бесплатное питание. Форвард «Манчестер Юнайтед» стал самым молодым обладателем подобной почётной степени в истории учебного заведения.

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