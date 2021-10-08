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В «Зените» обсуждают отставку Радимова с поста тренера второй команды

В «Зените» обсуждают отставку Радимова с поста тренера второй команды
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Владислав Радимов может покинуть пост главного тренера «Зенита 2». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У руководства клуба есть недовольство последними результатами командами. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от ФК «Красава» со счётом 0:6. Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера», — сказал источник «Чемпионату».

Если Радимов покинет свой пост, то одним из кандидатов на вакантное место будет Константин Коноплёв, тренирующий команду «Зенита» до 16 лет.

«Зенит-2» в сезоне-2021/2022 выступает в подгруппе 1 ФНЛ-2. Команда набрала 12 очков за 11 матчей и занимает седьмое место в турнирной таблице. В предыдущем матче коллектив уступил «Динамо» из Санкт-Петербурга со счётом 1:2.

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