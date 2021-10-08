Агаларов: по ТВ шла вольная борьба и Карпин спросил: «Ну что, твой вид спорта?»

Нападающий футбольного клуба «Уфа» и сборной России Гамид Агаларов ответил на вопрос про общение с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.

«Удалось ли пообщаться с Карпиным? Буквально пара фраз. Ну и он подшучивает, конечно. По ТВ шла вольная борьба и он сказал: «Ну чего, твой вид спорта?»

На меня стали подписываться люди в «Инстаграме»? Я не следил за этим. Вроде да, но это не главное. Бывает, что пишут сообщения. Часто просят футболку. Многие желают удачи. Тяжело всем ответить», — сказал Агаларов в эксклюзивном интервью с Григорием Телингатером.

Напомним, сегодня, 8 октября, состоится матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Посмотреть игру Россия — Словакия в прямом эфире можно будет на телеканале «Россия 1».