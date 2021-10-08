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Роберто Манчини: Балотелли? Двери сборной Италии открыты для всех

Роберто Манчини: Балотелли? Двери сборной Италии открыты для всех
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о возможном возвращении в национальную команду форварда Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор».

«Балотелли? Мы вместе провели много лет. Не знаю. Марио сейчас 31 год. Но двери в сборную открыты для всех. Мы никого не забыли. Если будет возможность, мы изучим все возможные варианты для национальной команды», — цитирует Манчини Football Italia.

Ранее сборная Италии в полуфинале Лиги наций уступила Испании со счётом 1:2. Теперь в матче за третье место итальянцы сыграют с бельгийцами, которые потерпели поражение во встрече со сборной Франции (2:3).

Манчини работал с Балотелли в «Манчестер Сити».

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