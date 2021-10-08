Роберто Манчини: Балотелли? Двери сборной Италии открыты для всех
Поделиться
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о возможном возвращении в национальную команду форварда Марио Балотелли, который в настоящее время выступает за турецкий клуб «Адана Демирспор».
«Балотелли? Мы вместе провели много лет. Не знаю. Марио сейчас 31 год. Но двери в сборную открыты для всех. Мы никого не забыли. Если будет возможность, мы изучим все возможные варианты для национальной команды», — цитирует Манчини Football Italia.
Ранее сборная Италии в полуфинале Лиги наций уступила Испании со счётом 1:2. Теперь в матче за третье место итальянцы сыграют с бельгийцами, которые потерпели поражение во встрече со сборной Франции (2:3).
Манчини работал с Балотелли в «Манчестер Сити».
Комментарии
- 8 октября 2021
-
19:11
-
19:02
-
19:01
-
18:57
-
18:47
-
18:38
-
18:34
-
18:26
-
18:12
-
18:10
-
18:00
-
17:45
-
17:33
-
17:26
-
17:25
-
17:20
-
16:52
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:20
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:31
-
15:00
-
14:55
-
14:34
-
14:30
-
14:23
-
14:10
-
13:58
Партнерский контент