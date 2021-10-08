Ашот Хачатурянц: коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказал своё мнение о критике судейской деятельности.
«Я не готов себе приписывать лавры, резюмируя изменения судейства в лучшую сторону. Мне кажется, что стали более понятными правила поведения. В кодексе собрано всё то, что должно соблюдаться судьями, он очень важен. Никто не застрахован от человеческих ошибок. Важно убрать субъективный фактор.
Я вас, наверное, удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено. Есть ошибки, они носят человеческий характер. Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ. Но эти ошибки не связаны с коррупцией — они могут быть связаны с непрофессионализмом или другими факторами — страхом, неуверенностью и так далее», — сказал Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
- 8 октября 2021
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