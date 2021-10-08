Терехов и Сутормин дебютируют за сборную России в матче со Словакией

В эти минуты в Казани проходит матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России принимает Словакию. Встреча проходит на «Казань Арена».

В стартовом составе сборной России вышли защитник Сергей Терехов и полузащитник Алексей Сутормин. 31-летний Терехов и 27-летний Сутормин дебютируют за сборную России.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Словакия.

Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечает арбитр Хуан Мартинес, которому помогает ассистент Теодоро Собрино.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.