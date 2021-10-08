Россия — Словакия: Шкриньяр отправил мяч в свои ворота

Сегодня, 8 октября, сборная России проводит матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.



Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр на 24-й минуте забил мяч в свои ворота. Сергей Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Арсена Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.

Встречу обслуживает бригада судей из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом. Помогают ему ассистенты Пау Себрьян Девис и Роберто Дель Паломар. Резервный рефери — Хосе Луис Мунуэра. За VAR отвечает арбитр Хуан Мартинес, которому помогает ассистент Теодоро Собрино.



Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.