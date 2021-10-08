Хорватия обыграла Кипр и сохранила за собой 1-ю строчку в группе в отборе на ЧМ-2022

Сегодня, 8 октября, сборная Хорватии проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Кипра. Встреча проходила на стадионе «Аек-Арена» в Ларнаке (Кипр). Матч начался в 21:45 мск. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Кипр – Хорватия. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу гостей поля.
На 45-й минуте гости открыли счёт. Отличился Иван Перишич. Перишич с острого угла из пределов вратарской низом пробил под дальнюю штангу. На 82-й минуте хорват Йошко Гвардиол после навеса с углового ногой замкнул дальнюю штангу.
На 93-й минуте Брекало вдоль ворот направил мяч, разобравшись с защитником в штрафной, эту передачу в подкате замкнул с близкого расстояния Ливайя.
Встречу обслуживала бригада судей из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннет. Резервный рефери — Даррен Ингланд.
Сборная Хорватии занимает 1-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной России, которая по дополнительным показателям занимает 2-е место.
- 8 октября 2021
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