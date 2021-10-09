«Сафонов – лучший игрок матча. К сожалению». Карпин после Словакии

Сборная России еле-еле победила Словакию – 1:0. Несмотря на три очка, главный тренер команды Валерий Карпин был очень недоволен игрой. О чём рассказал журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Об игре со Словакией

— В первом тайме не получалось то, что планировали в плане прессинга. Не получалось вообще ничего. Тренировки — одно, игра — другое. Сегодня не делали так, как надо. Хуже, чем с Хорватией. Не получилась игра с мячом, тяжело бегать без него, делали ошибки. Сил на атаку после потерь не хватало. С чем связано такое большое количество потерь – на этот вопрос у меня пока ответа нет.



Бывают дни, когда ничего не получается. Результат, слава богу, в первом тайме был в нашу пользу. Раз не получалось в атаке, хотели обезопасить себя у своих ворот. Перестроились на 5-4-1 в перерыве, Баринова опустили вниз, а потом выпустили Чистякова, чтобы обезопасить ворота от больших проблем. Слава богу, что доиграли до нужного результата.

О самоотдаче и дебютантах

— Я очень доволен самоотдачей, самоотверженностью. Это была команда, которая умирала и билась. На полусогнутых бежала до конца, все друг за друга. Команда в этом отношении была. Выделять по такой игре не стал бы никого. Но на этом фоне и Терехов, и Сутормин, и Чистяков смотрелись достойно. Звёзд с неба не хватали, но достойно. Чистяков вышел надёжно, на своём уровне. Что показывает у себя в клубе, на таком уровне и сыграл.

О выборе в пользу Сафонова

— У Гильерме есть проблемы с ахиллом, но это не первый месяц. Ему в сентябре это не мешало играть. Травма не сыграла роли в выборе вратаря. Отыграли на ноль. Матвей спас в нескольких моментах, он лучший игрок матча. К сожалению. Для меня, когда вратарь лучший игрок матча — это плохо. Значит, команда сыграла не очень. Бакаев неплохо смотрелся, но надо было отрабатывать назад, ему было тяжеловато. Поэтому его замена связана с усталостью.

О везении и игре обороны

— Нельзя брать все четыре игру под одну гребенку. Сегодня можно сказать, что была удача, плюс мастерство защитников и вратаря. Но удачу надо заслужить. Сегодня ребята показали себя командой. Футбольный бог нам отдал должное, удача повернулась к нам лицом.



Словакия нормально создала моментов. В трёх предыдущих матчах столько не создавали. Джикия и Дивеев – ими доволен, как и всеми. Но доволен игрой в обороне, самоотдачей. Игра в атаке зависит от всей команды. Игра в защите тоже зависит не только от Джикии и Дивеева. К ним и Баринов опускался, и Чистяков. Невыход Глебова связан не с едой точно. Он отдыхал, как и весь «Ростов». Он разминался, мог выйти, но вышли другие игроки.

О травмах и капитане Кузяеве

— Никто замену не просил. Травм вроде нет после этой игры. Завтра ещё посмотрим их состояние. Капитан Кузяев? На следующую игру может выйти и Захарян. Он тоже не самый громкий игрок на поле. Кричать можно и без повязки. Джикия кричит, руководит обороной и без повязки. Для капитанства необязательно орать. Если вы так думаете, то ошибаетесь.



Плохой прессинг в самом начале связываю не с тем, что состав был несыгран. Это связано не с тем, что ребята вышли впервые в таком сочетании. Времени как не было перед Хорватией, так и сейчас не было, чтобы синхронизировать прессинг. Это должно работать, как швейцарские часы. На это нужно много времени. С Хорватией концентрация была запредельная, поэтому получалось лучше, чем сегодня.