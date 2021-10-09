Матч отбора ЧМ-2022 Словения — Россия обслужит португальская бригада арбитров

УЕФА назначил бригаду арбитров, которая будет работать на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия, сообщается на официальном сайте организации.
Встречу обслужит португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем. Помогать ему будут ассистенты Руй Тавариш и Паулу Соариш. Резервный рефери — Густаву Коррея. За VAR будет отвечать арбитр Жоау Пиньейру, которому поможет ассистент Угу Мигел.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Словения — Россия состоится 11 октября на стадионе «Людски врт» в Мариборе (Словения). Начало встречи — в 21:45 мск.
Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.
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