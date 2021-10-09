Кузяев: у словаков было несколько стопроцентных моментов. Где-то сборной России повезло

Полузащитник сборной России Далер Кузяев после матча отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:0) рассказал о состоянии и поделился эмоциями от игры.
«Было вероятность, что не сыграю, потому что после столкновения чувствовал себя не очень хорошо. Прошёл медицинское обследование, никаких серьёзных медицинских противопоказаний не было. Впервые играл в маске. Не сказал бы, что она мешала, но без неё было бы комфортнее. Я был сосредоточен на игре.
Быть капитаном сборной в этом матче — большая честь и большая ответственность. Приятно вдвойне, так как команда одержала победу. Все ребята выложились. Спасибо болельщикам за поддержку. Три очка есть — идём дальше. Победа досталась очень непросто. У словаков было несколько стопроцентных моментов. Где-то нам повезло, но победа есть победа. Дальше ждёт сложнейший выезд в Словению — будем готовиться», — сказал Кузяев в интервью пресс-службе сборной России.
- 9 октября 2021
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:24
-
10:58
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:06
-
09:54
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:24
-
09:00
-
08:20
-
07:44
-
07:17
-
07:08
-
05:21
-
02:00
-
01:57
-
01:42
-
01:38
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:42
-
00:37