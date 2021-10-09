Кузяев: у словаков было несколько стопроцентных моментов. Где-то сборной России повезло

Полузащитник сборной России Далер Кузяев после матча отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией (1:0) рассказал о состоянии и поделился эмоциями от игры.



«Было вероятность, что не сыграю, потому что после столкновения чувствовал себя не очень хорошо. Прошёл медицинское обследование, никаких серьёзных медицинских противопоказаний не было. Впервые играл в маске. Не сказал бы, что она мешала, но без неё было бы комфортнее. Я был сосредоточен на игре.



Быть капитаном сборной в этом матче — большая честь и большая ответственность. Приятно вдвойне, так как команда одержала победу. Все ребята выложились. Спасибо болельщикам за поддержку. Три очка есть — идём дальше. Победа досталась очень непросто. У словаков было несколько стопроцентных моментов. Где-то нам повезло, но победа есть победа. Дальше ждёт сложнейший выезд в Словению — будем готовиться», — сказал Кузяев в интервью пресс-службе сборной России.

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