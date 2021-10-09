Геркус — о Жемалетдинове: эксперименты с диетой в футболе могут давать разные эффекты

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о запрете главного тренера сборной России Валерия Карпина на употребление сладкого и мучного в пищу для футболистов.



«Мне лично ещё бросилось в глаза, как Рифат Жемалетдинов, который молотил в «Локомотиве» как машина, забивал и отдавал, после сентябрьского вызова в сборную резко сдал. Отмечу также и внезапно закончившего карьеру в сборной Марио Фернандеса аккурат после тех же самых сентябрьских игр. Всё это может быть совпадением, а может и нет. Эксперименты с диетой в современном футболе могут давать разные эффекты», — написал Геркус в своём телеграм-канале.



Напомним, вчерашнее противостояние со сборной Словакии завершилось со счётом 1:0 в пользу сборной России. Автогол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.