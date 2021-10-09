Геркус — о Жемалетдинове: эксперименты с диетой в футболе могут давать разные эффекты

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о запрете главного тренера сборной России Валерия Карпина на употребление сладкого и мучного в пищу для футболистов.
«Мне лично ещё бросилось в глаза, как Рифат Жемалетдинов, который молотил в «Локомотиве» как машина, забивал и отдавал, после сентябрьского вызова в сборную резко сдал. Отмечу также и внезапно закончившего карьеру в сборной Марио Фернандеса аккурат после тех же самых сентябрьских игр. Всё это может быть совпадением, а может и нет. Эксперименты с диетой в современном футболе могут давать разные эффекты», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, вчерашнее противостояние со сборной Словакии завершилось со счётом 1:0 в пользу сборной России. Автогол в матче забил защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.
- 9 октября 2021
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:24
-
10:58
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:06
-
09:54
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:24
-
09:00
-
08:20
-
07:44
-
07:17
-
07:08
-
05:21
-
02:00
-
01:57
-
01:42
-
01:38
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:01
-
00:58
-
00:54
-
00:47
-
00:42
-
00:37