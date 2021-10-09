Казахстан — Босния и Герцеговина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 9 октября, состоится матч Казахстан — Босния и Герцеговина. Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдёт на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане (Казахстан). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Казахстан — Босния и Герцеговина.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Давиде Массой. Помогать ему будут ассистенты Фабиано Прети и Стефано Алассио. Резервный рефери — Даниэле Киффи.



Сборная Боснии и Герцеговины в 4 встречах набрала 3 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице группы D отбора ЧМ-2022. Казахстан (3) — на последнем, 5-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции (12), Украины (5) и Финляндии (5).