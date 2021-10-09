Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл»

Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл»
Комментарии

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник может занять руководящую должность в «Ньюкасле», сообщает Chronicle Live.

Кандидатуру Рангника предложили руководству английского клуба. Предполагается, что Рангник готов продолжить карьеру в «Ньюкасле». Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли ещё работает, но уйдёт из клуба в ближайшее время.

Ранее 19 клубов АПЛ объединились против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн. В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. В самой же Саудовской Аравии заявляют, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), приобретающий «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству.

Самые красивые фотографии РПЛ — в нашем «инстаграме»! Подписывайся и наслаждайся.

Новость по теме
19 клубов АПЛ объединились против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021