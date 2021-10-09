Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник может занять руководящую должность в «Ньюкасле», сообщает Chronicle Live.

Кандидатуру Рангника предложили руководству английского клуба. Предполагается, что Рангник готов продолжить карьеру в «Ньюкасле». Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли ещё работает, но уйдёт из клуба в ближайшее время.

Ранее 19 клубов АПЛ объединились против покупки «Ньюкасла» инвесторами из Саудовской Аравии. Сообщалось, что сделка о продаже «Ньюкасла» оценивается в € 350 млн. В инвестиционную группу также входят PCP Capital Partners и RB Sports & Media. В самой же Саудовской Аравии заявляют, что фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF), приобретающий «Ньюкасл», не имеет прямого отношения к государству.

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