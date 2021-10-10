Робсон: благодаря способностям и достижениям Роналду — лучший

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Брайан Робсон рассказал о влиянии, которое может оказать нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду на команду.



«Благодаря его очевидным способностям и тому, чего он достиг, бесспорно, что Криштиану — лучший.



Люди говорят о его возрасте с тех пор, как он вернулся в «Юнайтед», но уровень его физической подготовки по-прежнему фантастический. Благодаря этому он по-прежнему показывает великолепный футбол. Я уверен, что он станет ещё одним Райаном Гиггзом — и будет играть до 40 лет, просто потому, что его физическая форма очень высока.



Он вернёт ту харизму, которая была синонимом «Манчестер Юнайтед» и которой, возможно, не хватало в недавнем прошлом.



Самое главное — это влияние, которое он может оказать на молодых игроков, особенно на таких форвардов, как Мэйсон Гринвуд, Маркус Рашфорд и Антони Марсьяль. Они видят, как он тренируется, как следит за собой, видят его самоотверженность, видят, как он по-прежнему наслаждается тренировками, наслаждается футболом — и всегда улыбается на тренировочной площадке.



Если молодые ребята не будут смотреть на это и не возьмут такой подход на вооружение, они никогда не станут лучшими игроками. Они должны понимать, какой профессионализм они видят, и что это причина, по которой достигаются такие вершины», — цитирует Робсона Daily Star.



В нынешнем сезоне Роналду сыграл в шести матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил пять мячей.

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