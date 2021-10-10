Экс-игрок «Барселоны» Амир Натхо забил первый гол за «Левадию» в чемпионате Эстонии
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В матче 26-го тура чемпионата Эстонии сезона-2021 «Левадия» принимала «Пярну Вапрус». Встреча прошла на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Один из голов «Левадии» в этом матче забил бывший игрок «Барселоны» Амир Натхо. Этот забитый мяч стал первым для футболиста в составе «Левадии».
Натхо выступает за «Левадию» с 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 6 матчах чемпионата Эстонии в составе «Левадии». Ранее он играл за «Дружбу», «Барселону В», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Вииторул», БАТЭ, «Евпаторию» и «Нымме Калью». Амир является двоюродным братом Бибраса Натхо, который ранее играл за казанский «Рубин» и московский ЦСКА.
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