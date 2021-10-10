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Роберто Мартинес: хотим сразиться с чемпионами Европы, чтобы проверить свои способности

Роберто Мартинес: хотим сразиться с чемпионами Европы, чтобы проверить свои способности
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями перед матчем за третье место в Лиге наций УЕФА с Италией.

«Мы хорошо тренировались, и мы неплохо готовы к игре с Италией. Было большое разочарование после поражения в матче с Францией, но это уже позади, сейчас мы начинаем новый цикл. Я знаю, что все подготовлены и знают, насколько важной будет завтрашняя встреча. В ноябре нам нужно победить в отборочном турнире к чемпионату мира, поэтому каждый, кто выйдет на поле, должен доказать свою ценность.

Знают ли игроки, что Бельгия больше не является лидером рейтинга ФИФА? Конечно! Сейчас мы хотим воспользоваться этой уникальной возможностью и сразиться с чемпионами Европы, чтобы вновь проверить свои способности. Против Франции мы показали, на что способны», — приводит слова Мартинеса Calciomercato.

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