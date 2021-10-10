«Фиорентина» опровергла информацию об интересе к Ларссону

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде дал комментарий по поводу новости об интересе «фиалок» к нападающему московского «Спартака» Джордану Ларссону.

«Это неправда. Мы не заинтересованы в Ларссоне», — приводит слова Праде Sport24.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» предпримет попытки подписать шведа в случае трансфера Душана Влаховича, так как серб может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах форварда заинтересован «Манчестер Сити». Руководство «фиалок» потребует за 21-летнего форварда € 90 млн. Помимо «горожан», на серба претендует «Арсенал». Нынешним летом «канониры» уже пытались совершить трансфер нападающего «Фиорентины».

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