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Фил Невилл призвал МЛС провести расследование решений VAR в матчах клуба Бекхэма

Фил Невилл призвал МЛС провести расследование решений VAR в матчах клуба Бекхэма
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Фил Невилл, главный тренер клуба МЛС «Интер Майами», совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, выразил недовольство работой VAR в лиге. Невилл призвал руководство МЛС провести расследование.

После пятого поражения подряд Невилл раскритиковал работу системы VAR. 10 октября клуб из Флориды уступил «Нью-Йорк Ред Булл» со счётом 0:1. Тренер остался недоволен тем, что система отменила гол Гонсало Игуаина, который мог спасти «Интер» от поражения.

«Нас лишили результата в Портленде. А теперь это произошло снова. Мне не хотелось бы выглядеть как нытик, но так нельзя. Мы играем в одной из лучших лиг мира. Я получаю отличный опыт. Но в раздевалке ребята задают вопросы о честности судейства в лиге.

Поздравляю соперника, но мне надоело постоянно видеть, как ошибаются судьи. А потом нам говорят, что решение могло быть другим. В то же время я считаю, что рефери отлично работала. Отличная девушка-судья! Но её подвела система VAR», — цитирует Невилла The Sun.

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